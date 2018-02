Anna Perhon kolumni: Elämäntapavanhemmuus ei takaa lapsen parasta

Kotimaa

Elämäntapavanhemmuus ei takaa lapsen parasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos bikinimalli kertoisi, että hänellä on ollut kuusi koiraa, joista neljä hän on hylännyt, hänen pitäisi päästä todistajiensuojeluohjelmaan.

Donnerin

Perhevapaauudistuskiistan

Titaani Jörn Donner esitti taannoisessa Kuukausiliitteen haastattelussa oman tulkintansa perhevapaasta: hän ei ole viettänyt aikaa lastensa kanssa kahta nuorinta lukuunottamatta. Edes yhden lapsen hautajaiset eivät saaneet isää liikkeelle.Haastattelu aiheutti refleksinomaisen kohun, mikä toki sopii Donnerin ikipunkkarin imagoon.Episodi kuvasti myös julkisuuden epätasa-arvoa. Jos bikinimalli kertoisi, että hänellä on ollut kuusi koiraa, joista neljä hän on hylännyt, hänen pitäisi päästä korkeimman turvatason todistajiensuojeluohjelmaan.Pohjimmiltaan Donnerin lausunto oli tietenkin surullisen banaali. Maailma on täynnä vanhempiensa aktiivisesti unohtamia lapsia, joiden ympärillä muut aikuiset yrittävät selittää asioita paremmaksi. Tämänkin kohun ympärillä osa mumisi jotain sellaista kuin ”emme voi tietää, mitä todellisuudessa on tapahtunut.”Emme tietenkään voi, koska ihminen on itselleenkin vieras, saati sitten muille. Tietämättömyyteen vetoaminen on vain sofistikoitunut tapa sulkea silmät laiminlyönneiltä.poika kertoi haastattelussa, miten isälle työ on aina tullut kaikkea muuta ennen. Tämä löi vettä sen joukkueen myllyyn, jonka mielikuvissa työ ja perhe ovat toistensa vihollisia.Ajatus esitetään usein loppuluisun näkökulmasta. Eli ”kummasta haluat että sinut muistetaan: siitä, että olit hyvä vanhempi vai siitä, että menestyit työssäsi?” Miksei kummastakin? Onko työstään pitävä äiti tai isä automaattisesti huono roolimalli ikuista vanhempainvapaata viettävään huoltajaan verrattuna?Työ ja perhe-elämä voivat olla olemassa yhtä aikaa, mikä tuntuu olevan monille mahdoton ajatus siitä huolimatta, että ihminen on aina perustanut perheensä työn keskelle. Työssäkäynti tai kotona oleminen ei kerro kasvatuksen laadusta lähtökohtaisesti yhtään mitään. On huonoja kotiäitejä ja surkeita uraisiä, ja kaikkea tältä väliltä.ytimessä on ideologinen ero, jossa valtion kustantamien vapaiden nähdään ajavan erityisesti naiset taloudelliseen ahdinkoon. Mahdollisessa erotilanteessa tullessa omaisuus voidaan jakaa, mutta kertynyttä työkokemusta ei.Toisella puolella kolikkoa taas ajatellaan, että vanhemmilla pitää olla oikeus olla lasten kanssa kotona jos siltä tuntuu. Totta kai näin vapaassa maassa onkin, mutta elämäntapavanhemmuuden rahoittaminen ei välttämättä tue lapsen parasta pidemmällä aikavälillä.Perheen ja työn yhdistäminen ei ole helppoa, mutta ei mahdotontakaan. Tai, kuten koomikko Tina Fey sanoo: suurimman osan ajasta töissä käyvä vanhempi hokee itselleen ”tämä ei onnistu, tämä on mahdotonta”.Mutta jotenkin siinä hokiessa elämä tapahtuu ja mahdottomasta tulee lopulta kuitenkin totta.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.