Valepoliisit etsivät uhrinsa kavalalla puhelinluettelokikalla – rikosylikomisario kertoo vanhusta kohdanneesta tuntikausien piinasta

Valepoliisit etsivät uhrinsa kavalalla puhelinluettelokikalla – rikosylikomisario kertoo vanhusta kohdanneesta

Artikkelin pääkuvalla olevalla videolla näet vinkit siitä, miten kannattaa toimia, mikäli epäilee valepoliisin olevan luurin toisessa päässä. Video kannattaa näyttää myös sukulaisille ja tuttaville.

