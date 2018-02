Kotimaa

Kuka myönsi suomalaisliikemiehelle markkinointiluvan Ugandaan? Näin Patria kommentoi titteliä

Patria kiistää antaneensa väärää tietoa markkinointiluvan Ugandaan antaneesta työntekijästään.Patria on kertonut, että suomalaiselle liikemiehelle markkinointiluvan Ugandaan myönsi yhtiön myyntipäällikkö.Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo https://www.is.fi/haku/?query=olli+isotalo myönsi tiistaina Ylelle https://yle.fi/uutiset/3-10073274 , että yhtiössä harkinta petti ja myyntipäällikkö myönsi liikemiehelle markkinointiluvan ilman esimiestensä suostumusta.Helsingin Sanomat kertoi tänään https://www.hs.fi/talous/art-2000005567937.html?utm_campaign=tf-HS&utm_term=0&utm_source=tf-other&share=1020d767a39269b86ed145f79a32c860 , että valtuuskirje ei olisikaan myyntipäällikön allekirjoittama. HS on julkaissut kuvan valtuuskirjeestä, jonka on allekirjoittanut Patrian taisteluajoneuvoja myyvän Land-liiketoiminnan johtaja Markku Koivisto https://www.is.fi/haku/?query=markku+koivisto Koiviston titteli englanniksi on vice president, key accounts.Patrian mukaan myyntipäällikkö kuvaa kirjeen allekirjoittaneen henkilön tehtävää paremmin kuin johtaja.– Meillä on useita myyntijohtajia, jotka raportoivat Land-liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtajalle ja olemme käyttäneet sanaa myyntipäällikkö, joka kuvaa paremmin hänen asemaansa Landin organisaatiossa, Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen https://www.is.fi/haku/?query=birgitta+selonen vastasi IS:lle.liikemies löydettiin viime maanantaina kuolleena hotellihuoneestaan Kampalassa Ugandassa. Myöhemmin selvisi, että mies oli Ugandassa muun muassa markkinoimassa Patrian tuotteita.Ugandaan on aseidenvientikielto.Omistajaohjausministeri Mika Lintilä https://www.is.fi/haku/?query=mika+lintila (kesk) on pyytänyt Patrialta lisäselvitystä yhtiön toiminnasta Ugandasta.IS kysyi tapaus Ugandasta Patrialta. Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen pyysi kysymykset sähköpostitse, ja vastasi itse kysymyksiin.

Aiotteko antaa lisäselvityksen ministeri Lintilälle?

– Toimitusjohtaja on keskustellut Lintilän kanssa tänään ja Lintilä on ollut tyytyväinen tähän mennessä saatuun tietoon, Selonen kertoi.

Miksi esittelyoikeus annettiin Patrian ulkopuoliselle henkilölle?

– Patrian-esitteet sinänsä ovat julkista materiaalia. Kirjallinen lupa jakaa esitteitä kyseessä olevassa maassa oli se seikka, jossa harkintakyky on pettänyt, koska ei ole tehty henkilön kanssa sopimusta eikä maaselvitystä.

Patria myönsi virheensä jo tiistaina. Patrian myyntipäällikkö oli ilman esimiehensä suostumusta antanut liikemiehelle luvan Patrian tuotteiden markkinointiin Ugandassa. Miksi Patrian sääntöjä ei noudatettu?

– Kirjallinen lupa jakaa esitteitä oli se seikka, jossa harkintakyky on pettänyt, koska ei ole tehty henkilön kanssa sopimusta eikä maaselvitystä, Selonen toisti.

Tiesikö Patriassa kukaan muu kuin myyntipäällikkö, että yhtiön aseita markkinoidaan Ugandassa?

– Ei tietääksemme.

Patria teki taustaselvityksen liikemiehestä. Patria jätti tekemättä maaselvityksen Ugandasta ja Mosambikista, jonne on aseidenvientikielto. Miksi maaselvitys jäi tekemättä?

– Patria ei vienyt loppuun taustaselvityksen tekoa henkilöstä, eikä hänen edustamastaan yhtiöstä. Ja maaselvityksiä ei ole tehty, koska siellä ei ole hankkeita meneillään.

Markkinoiko Patria aseitaan myös muissa maissa, joihin Suomella on aseidenvientikielto? Oletteko tästä varma?

– Tuotteiden vientiä Suomessa arvioivat viranomaistahot ovat puolustusministeriö ja ulkoministeriö sekä tarvittaessa valtioneuvosto, jotka päättävät asianmukaisten vientilupien myöntämisestä. Lupia ei myönnetä mikäli, esitetty vientihanke saattaisi vaarantaa Suomen turvallisuutta tai olla Suomen omaksuman ulkopoliittisen linjan vastainen.– Suomen viranomaisilla ja ministeriöillä, erityisesti ulkoministeriöllä ja sen suurlähetystöverkostolla, on parhaat edellytykset arvioida kunkin maan tilanne. Tämän vuoksi Patria käy jatkuvasti keskustelua hankkeista ja kohdemaiden tilanteesta ministeriöiden kanssa, Selonen totesi.

Oliko tämä Ugandan esittelylupa kuolleen liikemiehen ainoa konsultointi Patrialle?

– Hän on tarjonnut konsulttipalvelujaan myös aiemmin, mutta hänen kanssaan ei ole tehty sopimusta.

Minkälaista Patrian kalustoa liikemies markkinoi Ugandassa?

– Tietääksemme hänellä on ollut mukanaan ainakin ajoneuvoesitteitä, Selonen vastasi.Artikkelin otsikkoa täsmennetty kello 16.30.