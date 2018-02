Kotimaa

Tuore suomalaistutkimus: Twitter on eliitin äänitorvi – ”Juntti ei kannata olla”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Twitter luo ja muokkaa oman yhteiskunnan.

Vuonna 2006





Twitter-käyttäjiä voidaan pitää eräänlaisena ’eliittien eliittinä’.

Sosiaalisen









Juntti ei kannata olla, arkista kamaa ei kukaan kommentoi tai jos kommentoi, niin vaivaantuneesti.