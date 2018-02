Kotimaa

Merja, 55, oli ihan tavallinen ihminen kunnes sairastui – ”Häpeä on hirveä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2010





Avioeron





Kelassa sanottiin, että velkoja ei hyväksytä menoiksi. Kysyin, että mitä teen. Neuvottiin, että jätä velat maksamatta.

Merja

Häpeä siitä, että en pysty itse maksamaan menojani, on ihan hirveä.





Omaan





Elämän

Vuosi 2017 on ollut hirveä. Toivon, ettei sellaista enää tule.