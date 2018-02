Kotimaa

Vankeus odottaa monimiljonääriä – Suomen rikkaimpiin kuuluvan suvun perillinen piileskelee ulkomailla

Suomen

Huijausjutussa

Edes miehen

rikkaimpiin kuuluvan suvun perillinen piileskelee ulkomailla, ja se on jumittanut tamperelaisen lottomiljonäärin huijausjutun oikeuskäsittelyn.Mies on jutun sivuhaaran asianomistaja. Kun häntä ei saada oikeuteen, ei huijausjutun päähaaraakaan voida käsitellä hovioikeudessa.70-vuotias tamperelainen voitti kaksi vuotta sitten lotossa 8 miljoonaa euroa. Sen jälkeen miesjoukko huijasi ikämieheltä 1,2 miljoonaa euroa. Viime keväänä joukko miehiä tuomittiin teosta ehdollisiin ja ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.on sivuhaara, jossa asianomistajana on helsinkiläinen monimiljonääri. Häneltä oli huijattu teollisuushallikaupoissa noin 500 000 euroa. Kauppoja tehdessään huijarit esiintyivät muun muassa Ylöjärven kaupungin edustajina.Molempia petosjuttuja piti äskettäin ryhtyä käsittelemään Turun hovioikeudessa. Käsittely peruuntui, koska toista asianomistajaa, helsinkiläistä monimiljonääriä ei ole tavoitettu.Joidenkin tietojen mukaan vähän päälle 30-vuotias miljonääri oleskelee Thaimaassa, toisten tietojen mukaan ehkä Brasiliassa.Jos mies haluaa pysyä vapaalla jalalla, hänellä ei ole Suomeen tulemista. Helsingin hovioikeus tuomitsi viime lokakuussa miljoonaperijän yhden vuoden ja kolmen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen muun muassa törkeästä maksuvälinepetoksesta sekä huumausainerikoksista.avustaja, asianajaja Elina Sarelius https://www.is.fi/haku/?query=elina+sarelius ei kertomansa mukaan tiedä, missä päämies liikkuu.– En pysty tuohon ottamaan kantaa. Minulla ei ole hänen yhteystietojaan tällä hetkellä, sanoo Sarelius.Helsingin käräjäoikeus ja myöhemmin hovioikeus ovat tuominneet miehen vankeusrangaistukseen. Pakoileeko hän tuomion täytäntöön panoa?– En osaa sanoa, Sarelius sanoo.

Kotimaan kamaralle astuttuaan mies joutuisi telkien taakse. Harmillista?

– Kuka sitä vankilaan mielellään menisi, Sarelius sanoo.

Mies tuomittiin muun muassa törkeästä maksuvälinepetoksesta. Minkä takia monimiljonääri menee sellaista tekemään?

Asiakirjoista