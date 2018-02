Kotimaa

Vanhempiin kohdistuvan väkivaltarikoksen valmistelusta syytetty teinipoika määrättiin mielentilatutkimukseen

Uusi käänne: toinen pojista mielentilaan

Kaksikon epäillään suunnitelleen henkirikosta tai vähintään törkeää pahoinpitelyä.Ilta-Sanomien tietojen ¨mukaan aiottuna uhrina olisivat olleet toisen teinipojan äiti ja isäpuoli.Koska juttua on istuttu suljetuin ovin muun muassa syytettyjen alaikäisyyden vuoksi, syytteiden tarkempi sisältö on toistaiseksi jäänyt hämärän peittoon.Kuinka pitkälle pojat olivat valmistelleet väkivaltarikosta? Mikä oli epäilty motiivi? Näihin kysymyksiin saadaan vastaus aikaisintaan aikanaan annettavasta lopullisesta tuomiosta.Viimeisin käänne jutussa tapahtui tänään keskiviikkona, kun Helsingin käräjäoikeus antoi asiassa välituomion. Myös välituomion sisältö salattiin enimmiltä osiltaan 60 vuodeksi.Välituomion julkisesta osasta käy kuitenkin ilmi, että syytetyistä toinen, 16-vuotias poika, määrättiin mielentilatutkimukseen.IS:n tietojen mukaan kyseinen poika on ollut suunnitellun rikoksen alullepanija.Kun mielentilatutkimus valmistuu, antaa Helsingin käräjäoikeus asiassa lopullisen tuomionsa.Mielentilatutkimukset kestävät tavallisesti puolestatoista kuukaudesta kahteen kuukauteen.Edit 16:12: Kirjoitusvirhe korjattu