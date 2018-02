Kotimaa

Poliisin ”vanha tuttu” yritti näpistää 15 Muumimukia Tampereella –”Ne ovat kysyttyjä kirpputoreilla”

Tuorein tapaus on Tampereelta. Miehen epäillään vieneen repussaan 15 kappaletta Muumimukeja marketista. Poliisi kertoo, että tekijöillä on tiedossa, että mukit ovat kysyttyjä kirpputoreilla.

Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella tehtyä uusinta Muumimukien näpistystapausta.– Poliisille hyvin tuttu, vuonna 1994 syntynyt mies anasti Tampereen Turtolassa sijaitsevasta marketista 15 kappaletta Muumimukeja 13.2 klo 17.35, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Pilviö https://www.is.fi/haku/?query=jussi+pilvio kertoo Ilta-Sanomille.Hän oli laittanut mukit reppuunsa ja poistui kassalinjan ohi maksamatta.– Vartija otti hänet kiinni kassalinjan jälkeen. Miehellä on tilillään viisi aikaisempaa näpistysrikosta vuoden sisällä. Nyt vietyjen mukien arvo oli 218 euroa. Juttua tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeellä näpistys, Pilviö kertoo.Hänen mukaansa tällaisissa tapauksissa rikosnimike voisi tosin olla myös varkaus. Näin kävisi esimerkiksi, jos teossa olisi suunnitelmallisuutta tai jos tekijän epäiltäisiin käyttäneen laukussaan foliota hälytystä estämään.

Ovatko miehen epäillyt aiemmat teot kohdistuneet sjuuri Muumimukeihin?

Välillä keräilijöiden suosiossa