Kotimaa

Mikkelissä kerrostalo evakuoitiin palon takia – kaksi asukasta pelastautui hyppäämällä parvekkeelta alas

Pelastuslaitoksen mukaan kerrostalossa on 23 huoneistoa ja kaikki talon asukkaat on evakuoitu. Päivystävän palomestarin mukaan evakuoituja on ainakin parikymmentä.Tulipalo on jo sammutettu, mutta paksun savun takia kaikki asukkaat eivät pääse palaamaan koteihinsa yön aikana, palomestari kertoo.Palo syttyi rakennuksen toisen kerroksen asunnossa. Huoneiston kaksi asukasta pelastautui hyppäämällä parvekkeelta alas.Kukaan ei tiedettävästi ole loukkaantunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa.Hätäkeskus sai ilmoituksen Karsikkoniementiellä syttyneestä palosta puoli kahdentoista aikaan tiistai-iltana.