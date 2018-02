Kotimaa

HSL:n hallitus hyväksyi lähiliikenteen kilpailuttamisen – ”Tämä on iso historiallinen päätös”

Helsingin seudun liikenteen (HSL) hallitus on hyväksynyt yksimielisesti rautateiden lähiliikenteen kilpailuttamisen.

