Kotimaa

Satoja litroja polttoainetta tielle Viitasaarella

Satoja litroja polttoainetta tielle Viitasaarella 13.2. 13:16

Keski-Suomessa Viitasaarella on valunut satoja litroja polttoainetta rekasta tielle.

Pelastuslaitoksen arvion mukaan polttoainevuodon suuruus on noin 600 litraa. Onnettomuuspaikka on Nelostiellä Hännilänsalmen kohdalla, pohjoisen suuntaan ajettaessa vähän ennen kantatie 77:n risteystä.



Kemikaalivahingon torjuntatyöt ovat parhaillaan käynnissä.



Poliisin mukaan toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.