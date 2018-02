Kotimaa

Jäätävä tihku tekee ajokelistä huonon etelässä

Jäätävä tihku tekee ajokelistä huonon etelässä

12.2. 3:59

Ajokeli Maanantaina on pakkasta koko maassa.

Ajokeli on tänään huono osassa Etelä-Suomea jäätävän tihkusateen takia, varoittaa Ilmatieteen laitos.



Huonon ajokelin varoitus on voimassa Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.



Lämpötila on tänään pakkasen puolella koko maassa. Pakkaslukemat vaihtelevat etelän pikkupakkasesta Lapin noin 15 asteeseen.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.