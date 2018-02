Kotimaa

Virasto julkaisi listan: Jos kaunis nuori nainen ottaa yhteyttä, tarkasta nämä kohdat ennen kuin vastaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Kuulostaako uskottavalta?

2. Pystytkö varmistamaan yksityiskohtia?

3. Ovatko saamasi kuvat aitoja?

4. Yritetäänkö tietojasi kalastella?

5. Saatko rakkausrunoja?

6. Onko keskustelu luontevaa?

7. Tahtooko tuttava laajentaa yhteydenpitoa nopeasti?

8. Tapahtuuko kaikki turhan rivakasti?

9. Voitteko tavata kasvokkain?

10. Puhutteko usein tiellänne olevista ongelmista?

11. Tuleeko raha puheeksi?

12. Miten sinulta on pyydetty rahaa?

13. Onko raha ainoa ratkaisu?