Asiantuntija neuvoo: Näin säilytät miljoonien eurojen arvoista Eurojackpot-kuponkia

Loimaan kaupungissa on kohistu koko päivä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005561178.html . Syy on selvä. Suomeen perjantaina osunut 90 miljoonan euron Eurojackpot-voitto pelattiin nimittäin Loimaan Prismassa https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005561130.html . Täysosuma meni viiden osuuden porukalle.Pelaajat eivät käyttäneet Veikkaus-korttia, joten he joutuvat lunastamaan voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingissä.

Miten tätä arvokasta paperia sitten kannattaa säilyttää?

IS kysyi arkistointialan ammattilaiselta vinkkejä.– Ensimmäisenä mieleen tulee pankin tallelokero, STTK:n ja Akavan Toimihenkilöarkiston arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi https://www.is.fi/haku/?query=arto+alajoutsijarvi sanoo.Viikonloppuna pankkiin on kuitenkin vaikea päästä – ainakaan laillisin keinoin. Alajoutsijärven mielestä hyvä säilytyspaikka arvokkaalle kupongille on niin sanottu valokuvapussi. Se estää paperia tuhoutumasta.– Siinä käytetään happovapaata pergamiini(paperia), jota käytetään yleensä valokuvien säilyttämiseen. Se soveltuisi myös tämmöiseen (arvopaperin säilyttämiseen), Alajoutsijärvi sanoo.hän suosittelee säilyttämään voittokuponkia lukollisessa kaapissa kotona. Jos kaappi on tulenkestävä, sen parempi.– Säilytysolosuhteet paperille pitäisi olla semmoiset, ettei ilma ole liian kostea ja kuiva. Tilan pitäisi olla myös auringolta suojattu, Alajoutsijärvi selvittää.Auringonvalo tunnetusti nimittäin pilaa paperin.

Missä voittokuponkia ei ainakaan kannata säilyttää?

– Sitä ei kannata säilyttää ainakaan siinä kasassa, joka on lähdössä paperinkierrätykseen.– Toinen on se, että vorojen takia kuponkia ei kannata säilyttää näkyvällä paikalla, kuten pöydällä tai ikkunalaudalla, Alajoutsijärvi sanoo.Hän suosittelee ennen kaikkea käyttämään maalaisjärkeä.– Sitä kannattaa varmasti käyttää. Kuponkia kannattaa säilyttää myös sellaisessa paikassa, jossa säilyttää muita pankkiasioihin liittyviä ja luottamuksellisia papereita, Alajoutsijärvi kertoo.Se on kuitenkin syytä muistaa, minne voittokupongin laittaa säilytykseen.– Itse säilytän joskus niin hyvässä paikassa papereita ja tavaroita, etten edes muista, missä ne ovat, Alajoutsijärvi naurahtaa.