Kotimaa

Edes Veikkaus ei vielä tiedä, keitä 90 miljoonan hyperpotin voittajat ovat: ”Olemme täydessä epätietoisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla IS-reportaasi Loimaalta, minne osui Eurojackpotin jättipotti.





Loimaan





Jo 55 suomalaista miljonääriksi