Kotimaa

Pommiuhkaus tyhjensi matkustajakoneen Helsinki-Vantaan lentokentällä

Helsinki–Vantaalta Tukholmaan lähdössä ollut lento peruttiin lauantaina iltapäivällä.Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneen lukijan mukaan kaikki matkustajat ja matkatavarat vietiin ulos koneesta. Lisäksi paikalla oli silminnäkijän mukaan useita poliisiautoja.Finavian viestinnän mukaan Helsinki-Vantaan lentokentällä on ollut meneillään poliisivetoinen operaatio, johon liittyy lentoyhtiö SAS:n kone.– Nimetön pommiuhkaus tuli iltapäivällä. Kone on tarkastettu, eikä sieltä tehty mitään löydöksiä, kerrotaan Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tilannekeskuksesta IS:lle.Tilannekeskuksesta vahvistetaan myös, että kyseessä oli SAS:n kone ja että tarkastuksen yhteydessä kone on tyhjennetty matkustajista, henkilökunnasta ja matkatavaroista.Oletko paikalla? Ota yhteyttä joko sähköpostitse osoitteeseen uutiset@iltasanomat.fi tai puhelimitse numeroon 09 122 3420. Lähetä kuva tai video osoiteeseen kuvat@is.fi tai tekstiviestitse numeroon 13456.