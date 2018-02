Kotimaa

Ilmatieteen laitos varoittaa: Jäätävä tihkusade ja lumi tekevät ajokelistä huonon

Sunnuntaina ajokeli paranee Lapissa, mutta huonoa ajokeliä on luvassa Etelä-Suomeen.Ajokelin arvioidaan olevan sunnuntaina huono Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Ajokeliä heikentävät jäätävä tihkusade ja lumisade.Huonon ajokelin arvioidaan jatkuvan Etelä-Suomessa myös maanantaina. Ilmatieteen laitos varoittaa myös, että maanantaina lounaisilla merialueilla puhaltaa kova etelätuuli.Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on lauantaina enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on paikoin lumisadetta ja mahdollisesti myös jäätävää tihkusadetta. Pakkasta on enimmillään kymmenen astetta. Idässä pakkanen voi laskea yöllä lähes 15 asteeseen.Lapissa on sunnuntai-iltapäivään saakka enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa lumisadetta tai jäätävää tihkua. Pakkasta on enimmillään kymmenen astetta.