Eurojackpotin täysosumat ovat tuoneet Suomeen jo 590 miljoonaa euroa – ”Meillä on ollut voitoissa todella hyvä tuuri”

Kotimaa

Eurojackpotin täysosumat ovat tuoneet Suomeen jo 590 miljoonaa euroa – ”Meillä on ollut voitoissa todella hyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alla olevalla videolla esitellään Veikkauksen uuden pääkonttorin syksyllä käyttöönotettua voittajakabinettia.