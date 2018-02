Kotimaa

Eurojackpotissa toinenkin jymy-yllätys: Toisen voittoluokan rivillä 3,5 miljoonaa Suomeen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla esitellään Veikkauksen uuden pääkonttorin syksyllä käyttöönotettua voittajakabinettia.