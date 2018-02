Kotimaa

90 miljoonan euron Eurojackpot-päävoitto Suomeen! Tässä oikea rivi

Yllä olevalla videolla esitellään Veikkauksen uuden pääkonttorin syksyllä käyttöönotettua voittajakabinettia.

Voitonjako

5+2 oikein 1 kpl voitto-osuus 90 000 000,00 €

5+1 oikein 3 520 586,10 €

5 oikein 167 953,80 €

4+2 oikein 3 359,00 €

4+1 oikein 270,20 €

4 oikein 128,30 €

3+2 oikein 48,40 €

2+2 oikein 16,70 €

3+1 oikein 16,70 €

3 oikein 15,60 €

1+2 oikein 7,90 €

2+1 oikein 7,50 €