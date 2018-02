Masentunut leskirouva piti kissalaumaa kaksi vuotta karmeissa olosuhteissa – eläinlääkäriä kohtasi puistattava näky

Kotimaa

Masentunut leskirouva piti kissalaumaa kaksi vuotta karmeissa olosuhteissa – eläinlääkäriä kohtasi puistattava

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Kissojen





Eläinlääkäri





















Poliisi

Siivotonta. Voimakas virtsan ja ulosteen haju. Sietämätön sisäilma. Vaikea hengittää.Lattiat ja huonekalut täysin ulosteen peitossa. Ei kuivaa tai puhdasta aluetta missään.Lukematon määrä arkoja ja huonokuntoisia kissoja. Lattialla kuollut kissanpentu ulosteen seassa.Tässä havaintoja, joita valvontaeläinlääkäri teki käydessään asumattomassa puutalossa Rautalammilla vuosi sitten tammikuussa.Ilmoituksen perusteella tarkistuskäynnin suorittanut eläinlääkäri kuuli naapureilta, ettei muutaman kilometrin päässä kunnan keskustasta sijaitsevassa talossa ollut asunut ketään pariin vuoteen.karusta kohtalosta oli vastuussa yli 70-vuotias leskirouva. Hän oli lastensa pyynnöstä muuttanut kotoaan kirkolle – ilman lemmikkejään.Nainen muisteli, että kun hän muutti, taloon jäi kahdeksan kissaa. Hän tiesi, että myöhemmin taloon oli syntynyt kissanpentuja. Naisen laskujen mukaan kissoja oli yhteensä 14.Eläinlääkäri päätyi loukutuksen jälkeen 16 elävään ja yhteen kuolleeseen kissaan. Kaikki kissat olivat sisätilojen likaisuuden vuoksi kellertäviä.Omien sanojensa mukaan nainen kävi ruokkimassa kissoja kaksi, kolme kertaa viikossa.Hoito oli kuitenkin täysin riittämätöntä. Nainen myönsi, ettei hän masennuksensa vuoksi jaksanut tehdä enempää eikä etsiä kissoille uutta kotia. Niinpä talo jäi tyystin siivoamatta.– Tiesin, että kissojen asiat eivät ole hyvin, nainen myönsi poliisille esitutkinnassa.Nainen oli kertonut kissoista aikuisille lapsilleen, mutta hekään eivät tehneet asialle mitään.– Lähdin sieltä joka kerta itkun kanssa pois, koska paikka oli niin sotkuinen ja kissojen asiat eivät olleet hyvin.löysi ruokakupeista koiranruokaa. Naisen mukaan kissojen ruoka oli loppunut lähikaupasta. Vadissa oli likaista vettä ja hyönteisiä.Pakkasessa kissojen ei sentään tarvinnut olla, sillä keittiössä oli toiminnassa lämminilmapuhallin. Viihdettä kissoille tarjosi päällä ollut radio.– Kuollut kissanpentu löytyi ulosteen seasta. Se ei ole saanut tarvitsemaansa hoitoa vaan kuoli sairauteen tai nälkiintymiseen, valvontaeläinlääkäri kertoi lausunnossaan.– On hyvin todennäköistä, että useita kissoja on kuollut siellä nälkään ja erilaisiin sairauksiin.Heikosti kävi lopulta myös puolelle elossa löytyneistä kissoista. Lopetettavaksi joutui neljä hyvin arkaa aikuista kissaa, jotka eivät oppineet tekemään tarpeitaan hiekkalaatikkoon. Lisäksi lopetettiin kolme alkaa naaraskissaa ja yksi kissanpentu, jolla oli muutoksia toisessa silmässä.– Likaisuus ja sietämätön sisäilma ovat altistaneet kissat pitkäaikaiselle kärsimykselle. Kaikilla kissoilla oli vuotavat ja ärtyneet silmät. Karvojen kuluminen silmien ja kuonon alueella viittaa siihen, että kissat ovat kroonisesti kärsineet ammoniakin, ulosteen ja muun roskan aiheuttamasta sietämättömästä ilmanlaadusta.tutki kissojen kohtelua törkeänä eläinsuojelurikoksena. Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi naisen perusmuotoisesta eläinsuojelurikoksesta 70 päiväsakkoon, mikä tiesi 980 euron laskua.Lisäksi nainen tuomittiin eläintenpitokieltoon kolmeksi vuodeksi.Tapahtuneen paljastuminen oli lopulta naisenkin mielestä hyvä asia.– Olin niin väsynyt, että en vaan yksinkertaisesti jaksanut hoitaa asiaa kuntoon. En myöskään jaksanut pyytää apua keneltäkään. Minulle oli suuri helpotus, kun eläinlääkäri soitti ja kertoi, että hän on tietoinen kissoista.