Kotimaa

Konkarikalastaja pilkki­kilpailujen uudesta tappo­säännöstä: ”Viher­pipertäjien hommia”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä on sellaista viherpiipertäjien hommaa taas, jos aletaan vaatia kalan tappamista välittömästi. En usko, että kala kärsii. Mielestäni sillä ei ole sellaisia tuntoaisteja.

Konkaripilkkijä: ”Viherpiipertäjien hommia”