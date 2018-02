Kotimaa

Pilkkikilpailujen uusi tapposääntö kuumentaa avannoilla – kilpailunjohtaja: ”Olen saanut sata puhelua”

Olen saanut ehkä sata puhelua, ja niistä 99 prosenttia on ollut jotain muuta kuin positiivista palautetta.

Taustalla rikosilmoitus viime vuoden kisoista

Päivitetyissä säännöissä paljon tulkinnanvaraa

Koskeeko sama sääntö tulevaisuudessa myös nuottakalastuksen ja verkkokalastuksen harrastajia.

Sääntömuutos tehtiin viranomaissuosituksen perusteella

En ole hävinnyt yhtäkään kisaa sen takia, että olen taittanut ahvenelta niskat.