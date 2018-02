Illanvietosta tallentui matkapuhelimiin karua materiaalia – kahden nuoren epäillään osallistuneen törkeään raiskaukseen

Kotimaa

Joensuun poliisi on tutkinut huhtikuusta 2017 lähtien yksityisasunnossa Kiteellä sattunutta epäiltyä seksuaalirikosta. Rikosepäily etenee nyt syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon Joensuuhun, Itä-Suomen poliisi tiedottaa.8. huhtikuuta 2017 viisi alle 18-vuotiasta kokoontui asuntoon viettämään iltaa. Seuraavana päivänä poliisi sai ilmoituksen, että alle 18-vuotias tyttö on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi asunnossa.Esitutkinnassa poliisi kuulusteli illanviettoon osallistuneet nuoret ja kohdisti teknistä tutkintaa heidän matkapuhelimiinsa. Poliisi on suorittanut myös teknistä tutkintaa tekopaikalla. Rikoksesta on epäilty yhtä alle 18-vuotiasta poikaa, joka on ollut pidätettynä esitutkinnan aikana. Sen lisäksi alle 15-vuotiasta poikaa on epäilty rikollisesta teosta.Poliisi on tutkinut rikosta törkeänä raiskauksena, koska poliisilla on todennäköisiä syitä epäillä, että asianomistajan alkoholin käytöstä johtunutta tiedotonta tai avutonta tilaa on käytetty hyväksi. Alle 18-vuotiaaseen asianomistajaan kohdistunutta raiskausta tai sen yritystä voidaan pitää törkeänä tekomuotona. Lisäksi rikoksen toteuttamisesta epäillään kahta henkilöä.Esitutkinnan keskeisenä teemana on ollut nuorten matkapuhelimiin taltioitu materiaali. Poliisi on joutunut pyytämään oikeusapua ulkomailta puhelimesta mahdollisesti poistettujen tiedostojen löytämiseksi. Näiden toimenpiteiden vuoksi esitutkinta on kestänyt normaalia kauemmin, poliisi kertoo.