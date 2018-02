Kotimaa

Viikonlopuksi tulossa poutaa – aurinko saattaa näyttäytyä sunnuntaina

Pilvipeite voi hieman rakoilla, pilvisyys on enimmäkseen runsasta. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa.Länsi- ja lounaisrannikolla lämpötila on lähellä nollaa, muualla maassa pakkaslukemat vaihtelevat 5 asteen molemmin puolin. Käsivarressa pakkasta on 10 - 15 astetta.Lauantaina sää jatkuu poutaisena ja pilvipeite rakoilee hieman. Lapissa etelätuuli on kohtalaista, muualla maassa tuulee heikosti.Pakkasta on päivällä viitisen astetta, itärajalla noin 10 astetta.Sunnuntaina säässä ei suuria muutoksia tapahdu. Sää on edelleen poutaista ja pilvisyys runsasta, aurinko voi kuitenkin paikoin näyttäytyä.Pakkasta on 5 - 10 astetta, etelä- ja länsirannikolla muutama aste.