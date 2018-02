Kotimaa

Yhteinen kesä­päivä inkoolaisella mökillä sai hirveän lopun – ”Älä lyö minua”, äiti huusi pojalleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pojan

Tapahtumia

Karmiva tapaus sattui Länsi-Uudellamaalla sijaitsevassa Inkoon kunnassa vuoden 2016 heinäkuussa. Oikeus antoi asiassa tuomion tänään torstaina.Oikeuden tuomiosta käy ilmi, että kesämökille oli kokoontunut väkeä, ja alkoholin nauttiminen kuului vahvasti päivän kulkuun. Huumausaineita nauttinut mies aiheutti kuitenkin omalla käytöksellään harmia.Paikalla olleiden mukaan vuonna 1981 syntynyt mies käyttäytyi aggressiivisesti, räyhäävästi ja uhkaavasti. Mies ryhtyikin lopulta riehumaan.Mies läpsiä äitiään kämmenellä kasvoihin sekä töni häntä.– Älä lyö minua, äiti oli huutanut erään todistajan mukaan.Mies myös pahoinpiteli toisen naisen. Hän potki naista ja löi tätä nyrkeillä.– Lopeta, nainen oli huutanut erään todistajan mukaan.isä meni väliin. He alkoivat painimaan ja vääntämään. Tilanne rauhoittui vähäksi aikaa, ja poika meni muualle laskemaan kierroksia.Noin puolen tunnin kuluttua hän tuli terassille uudelleen. Todistajan mukaan poika oli ”täysin sekaisin”, ja riita alkoi uudelleen. Isä otti poikaa kipeästä kädestä kiinni, mistä poika kimpaantui entisestään.Poika löi isäänsä nyrkeillä naamaan. Tähän isä oli sanonut, ”ettei isää saa lyödä”.Hetken päästä poika otti vauhtia ja työnsi isäänsä kahdella kädellä vartalosta. Isä tippui terassin kaiteen yli maahan. Pudotus oli noin 1,4 metriä. Tapahtumia vierestä seurannut mies yritti estää uhrin tippumisen, mutta hän ei pystynyt tekemään asialle mitään.– Isä on itseään puolustaessaan tarttunut vastaajan kipeään käteen mitä ilmeisimmin ymmärtämättä, että oli tällä aiheuttanut kovaa kipua vastaajalle. Vastaaja on sitten raivon vallassa suorittanut tekonsa, oikeus kirjoittaa.todistanut mies yritti mennä myös elvyttämään uhria, jolloin poika tuli ja löi auttajaa nyrkeillä pari kertaa päähän. Uhrin pelastamiseksi ei ollut lopulta mitään tehtävissä. Isä löi päänsä niin pahasti, että hän menehtyi vammoihinsa. Oikeuden mukaan poika aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan isänsä kuoleman.– Vastaaja on ottanut suuren riskin isänsä vakavasta loukkaantumisesta. (Isä) onkin pudonnut suhteellisen korkealta pää edellä maahan ja kuollut välittömästi. Vastaaja ei ole subjektiivisesti pitänyt kuolemaa tekonsa varsin todennäköisenä seuraamuksena, mutta sen on täytynyt olla lähellä tätä, oikeus perustelee.Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 36-vuotiaan miehen huumausaineen käyttörikoksesta, neljästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen.Mies joutuu maksamaan isänsä puolisolle 6 000 euron kärsimyskorvaukset. Hän joutuu korvaamaan myös puolisolle yli 9 200 euroa oikeudenkäynti- ja hautajaiskuluista.Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antoi asiassa tuomion torstaina.