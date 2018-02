Kotimaa

Suomi lähtee keihään­kärkenä ajamaan kesä­ajasta luopumista – ministeri Berner kertoo, miten hanke etenee

Liikenne- ja viestintäministeri sanoo, että Viro on jo ilmoittanut tukevansa Suomea kesäajasta luopumisessa. Myös Ruotsista on tullut alustavasti vihreää valoa. Kellojen siirtelystä päätetään EU-tasolla.

”Tärkeää saada nopeasti vaikuttava ryhmä kasaan”

Euroopan parlamentti päätti torstaina, että kesäaikadirektiivistä luopumista pitää selvittää lisää komissiossa https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005557889.html . Kaikki suomalaismepit olivat kellojen siirtelystä luopumisen kannalla.EU-parlamentti päätti äänin 306–245, että komissio tekee lisäselvityksiä ja tarvittaessa esittää kesäaikadirektiivistä luopumista. Kokoomusmeppi Petri Sarvamaa https://www.is.fi/haku/?query=petri+sarvamaa twiittasi äänestyksen jälkeen, että vaatimus ”lässähti”.Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner https://www.is.fi/haku/?query=anne+berner (kesk) sanoo IS:lle, että hän näkee äänestyspäätöksen myönteisenä. Seuraavaksi Suomi aikoo hänen mukaansa kerätä Euroopan neuvostossa niin sanotut like-minded-maat (suom. samanmieliset) taakseen ja patistaa komissiota toimimaan selvityksessään ripeästi.– Nyt kun parlamentti tukee, että asiaa pitää selvittää ja käydä tarkemmin läpi, niin uskon, että sinänsä asia on liikkumassa oikeaan suuntaan. Se vaatii nyt töitä, ja siihen ollaan valmiita, Berner kertoo IS:lle.Kesäajasta luopumisen kannalla ja Suomen takana on ainakin Viro, Berner sanoo ja kertoo käyneensä asiasta keskustelun maan ministerikollegan kanssa.– Eilen olin Virossa, ja he ilmoittivat tukevansa meitä.Torstaina Berner on työmatkalla Ruotsissa, ja hän uskoo myös länsinaapurin tukevan Suomea.– Sitä mukaa, kun maiden kanssa käydään keskusteluja, voidaan kertoa lisää. Epävirallisia kantoja olemme saaneet useammalta maalta, jotka ovat ilmoittaneet olevansa mukana, kun Suomi alkaa koota ryhmää.Ensimmäinen askel on Bernerin mukaan pohjapaperin tekeminen. Siinä kerrotaan, millaisia tavoitteita ryhmä ajaa. Toisin sanoen paperissa avataan ne seikat, joilla kesäaikadirektiivistä halutaan luopua. Tämän jälkeen Suomi alkaa kutsua maita samanmielisten ryhmään.

Millaisella aikataululla asia todennäköisesti etenee?

Berner: EU-direktiivistä ei kannata irtautua itsenäisesti

Suomen aikavyöhykkeen muuttamista selvitetään