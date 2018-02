Poikkeuksellinen välikohtaus keskeytti eduskunnan kyselytunnin – 12 naista nousi ylös ja alkoi huutaa iskulauseita

Kotimaa

Poikkeuksellinen välikohtaus keskeytti eduskunnan kyselytunnin – 12 naista nousi ylös ja alkoi huutaa iskulaus





Mielenilmaisun huudoissa kritisoitiin Turkkia sekä osoitettiin tukea Syyrian Afrinin alueelle, jossa Turkki on hyökännyt kurdien YPG-joukkoja vastaan. Lisäksi lehterillä olleet mielenosoittajat vaativat äärijärjestö Isisin pysäyttämistä.Mielenosoittajilla oli mukanaan vangitun kurdijohtajan Abdullah Öcalanin https://www.is.fi/haku/?query=abdullah+ocalanin kuva.Mielenosoitus alkoi täysin yllättäen. Kyselytunti oli alkanut kello 16, ja kurdinaiset nousivat ylös kello 16.44 ja aloittivat mielenosoituksen paikaltaan eduskunnan yleisölehteriltä.Eduskunnan turvamiehet poistivat pian kurdimieliset mielenosoittajat lehteriltä. Istunto jatkui pienen keskeytyksen jälkeen.Kurdimielenosoittajat yllättivät eduskunnan turvallisuushenkilöstön.– En ota kantaa, keitä he olivat, eivät suomalaisia, eduskunnan turvallisuusjohtaja Jukka Savola https://www.is.fi/haku/?query=jukka+savola sanoi.

Mielenosoittajat pääsivät kuitenkin sisälle eduskuntaan?

– Eduskunnan lehtereille on kaikilla vapaa pääsy, Savola vastasi.

Voiko tällaisia mielenosoituksia estää?

– Jos ihmisillä on paha mieli ja mölyt mahassa, heidän suita on paha panna kiinni. Heistä ei ollut sinällään vaaraa. Pari huivia ja lippua siinä oli, Savola totesi.

Aiheuttaako mielenosoitus jotain uutta eduskunnan turvajärjestelyissä?

– Aika vaikea näitä on estää. Kyllä tämä antaa sen signaalin, että meidän resursseja ei voi vähentää. Meillä pitää aina olla paikalla väkeä hoitamaan tällaisia.– Täytyy sanoa, että kyllä minulla sellainen aavistus oli äsken. Mutta kun ei voi ihmiseen puuttua ennen kuin hän tekee jotain. Eduskuntaan pääsee kuka tahansa, me teemme turvatarkastukset ja mitään pahaa ei pääse tapahtumaan. Tällaista pääsee tapahtumaan, Savola sanoi.Mielenosoittajia oli kaikkiaan 14. Lehtereillä istui 12 naista, jotka huusivat iskulauseitaan.– Oli myös kaksi miestä. Toinen antoi merkin ja toinen kuvasi, Savola kertoi.Mielenosoittajat poistuivat lehtereiltä huudellen iskulauseitaan koko ajan. Lehtereiltä poistuminen sujui rauhallisesti, mutta myöhemmin kaksi kurdinaista alkoi niskoitella poistamistaan talosta.Poliisi tuli paikalle selvittämään asiaa.– Yksi ei halunnut lähteä, lähti sitten. Poliisi on paikalla ja selvittää mielenosoittajien henkilöllisyyksiä ja siihen, mihin he ovat mahdollisesti syyllistyneet, Savola kertoi.Todennäköisesti kahdella naisella rikosnimikkeenä voisi olla esimerkiksi niskoittelu, koska he eivät totelleet turvahenkilöstön ohjeita ja vastustivat poistamistaan Eduskunnasta.– Ei siinä isompaa ollut, suhteellisen määrätietoisesti joku vastusteli, Savola sanoi.Mielenosoitukset eduskunnan yleisölehtereillä ovat perin harvinaisia.Metsälain käsittelyn yhteydessä yksi mielenosoittaja hyppäsi lehtereiltä alas saliin toukokuussa 1996.Vuonna 1987 itkijänaiset järjestivät mielenosoituksen puhemiesvaalin aikana. Itkijänaiset kiljuivat ja heittelivät rättejä.Korjaus 8.2.2018 klo 22.23: Jutussa kerrottiin ensin virheellisesti, että mielenosoittajat olisivat huutaneet Isisin vastaisia iskulauseita, vaikka iskulauseilla vastustettiin Turkkia. Mielenosoittajat kuitenkin vaativat myös Isisin pysäyttämistä.