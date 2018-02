Kotimaa

Mää myös!

Putouksessa

Vähäosaiset työnnettiin sivuun, kun hyväosaiset pääsivät taas puhumaan, miltä heistä tuntuu (pahalta).

#Metoo-kampanja

Oletteko kuulleet vitsin siitä, kun änkyttävä miesoletettu, Tampereen yliopistossa lesboilun historiaa opettava lonkkavikainen dosentti ja seksuaalisesti ahdisteltu kuuro näyttelijä vaihtoivat lamppua saunaan?No ette ole, koska joku raja huumorillakin.oli taannoin sketsi, jossa pariskunnalle syntyi lapsi. Äiti ja isä varoivat lapsen sukupuolen nimeämistä ja pohtivat, tuleeko siitä isona mies, nainen vai lipasto.Ei noin saisi vitsailla. Jossain on joku, joka loukkaantuu sen puolesta, jonka toivoo loukkaantuvan mukana. Twitter-yksinäiset raivostuivat, kun taas oli ylitetty raja, jonka oikeamielisellä puolella seisominen käy ajankulusta.Putouksen tuottaja pahoitteli sketsiä. Ei ollut tarkoitus loukata seksuaalisia vähemmistöjä. Ei toistu, sorisorisori.Nykyään käytetään termiä ”alaspäin lyöminen”, kun halutaan korottaa oma paheksunta ajatteluksi. Putouksen sketsi ei ollut alaspäin lyömistä, vaan kaikkialle lätkimistä, jollaista huumori parhaimmillaan on. Sketsin kohteena eivät olleet seksuaaliset vähemmistöt, mutta niiden nimissä puhuviin se osui.Twitter-yksinäisyyden aikana huumori on vaikeaa, koska tunnetilastaan ylpeä huuto peittää naurun alleen.sai alkunsa vuonna 2006, kun aktivisti Tarana Burke halusi antaa äänen seksuaaliselle ahdistelulle, jonka kohteeksi joutuivat ne vähäosaiset, jotka eivät muutenkaan saa ääntään esille.Viime vuonna viihde-eliitti omi kampanjan itselleen. Vähäosaiset työnnettiin sivuun, kun hyväosaiset pääsivät taas puhumaan, miltä heistä tuntuu (pahalta).#Metoo on erittäin tärkeä kampanja, johon liian monet haluavat nyt mukaan vain tullakseen itse nähdyiksi, jolloin #metoo tarkoittaa enää Me too.Me too on mieseliitin versio #Metoo-kampanjasta. Mieseliitti on joutunut olemaan viikkoja hiljaa, mutta onneksi tilanne on muuttumassa.Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Jussi Lehmusvesi näki Emma-gaalasta parin sekunnin kohdan, jossa Radio SuomiRockin mies tönäisi Radio SuomiRockin naista. Lehmusvesi korotti tönäyksen omiksi teatraalisiksi tunteikseen siitä, miten naista nykymaailmassa kohdellaan. Huonosti kohdellaan, edelleenkin, ja juuri siksi toivoisi, että sen havainnollistamiseksi esitettäisiin enemmän ja parempia esimerkkejä kuin miestoimittajan tuntemus televisionsa edessä.Hetkeksi hiljentynyt mieseliitti on saamassa takaisin äänensä, jolla se liikuttuneena kuvaa tunteitaan ja kokemuksiaan. Vielä tovin joutuu medialle tuntematon nainen pelkäämään kävellessään illalla bussipysäkiltä kotiinsa, mutta ei pelkää kauaa, sillä pitkin Helsinkiä loikoilee mediamiehiä huutamassa ”Me too!” ruutujensa ääressä, ja jos miehille nauraa, nauru on ahdistelua, ja siksi ne huutavat vielä kovempaa ”ME TOO!”.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.