Näin Euroopan parlamentti päätti kesäajasta: Kehottaa komissiota arvioimaan perinpohjaisesti

Euroopan parlamentti on äänestänyt kesäajasta luopumisesta. Parlamentti kehottaa komissiota laatimaan perinpohjaisen arvioinnin kesä- ja talviaikaa säätelevästä direktiivistä ja tekemään tarvittaessa ehdotuksen sen muuttamisesta.Suomen mepit ovat vaatineet kesäaikajärjestelystä luopumista. Takana on kansalaisten aloite, jossa viitataan kellojen siirtelyn aiheuttamiin terveyshaittoihin.Parlamentti ei suoraan kääntynyt Suomen kannalle, jonka mukaan parlamentti olisi kehottanut komissiota suoraan lopettamaan kellojen siirtelyn.Kesä- ja talviaikaan siirtymisestä on säädetty EU-maita sitovalla direktiivillä.Suomi on noudattanut kesäaikaa vuodesta 1981.