Kotibileistä nousi rikostutkinta Joensuussa: 18-vuotias mies vangittiin epäiltynä törkeän raiskauksen yrityksestä

Kotimaa

Kotibileistä nousi rikostutkinta Joensuussa: 18-vuotias mies vangittiin epäiltynä törkeän raiskauksen yritykse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulukuun ensimmäisenä perjantaina 20-vuotias mies järjesti asunnossaan Joensuun kantakaupungissa kotibileet, joiden tapahtumiin poliisi on myöhemmin palannut esitutkinnassaan. Poliisi epäilee, että bileiden aikana nuori nainen joutui törkeän raiskauksen uhriksi.Muutama päivä bileiden jälkeen poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan bileissä ollut alle 18-vuotias joensuulainen tyttö oli mahdollisesti joutunut seksuaalirikoksen uhriksi. Viisi päivää myöhemmin poliisi otti kiinni rikoksesta epäiltynä joensuulaisen 18-vuotiaan miehen. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi epäillyn 13.12.2017. Hän oli vangittuna 22.12.2017 saakka.Asunnossa oli paikalla vähintään 15 eri-ikäistä joensuulaista nuorta. Poliisi on kuulustellut ja puhuttanut kaikki paikalla olleet henkilöt ja esitutkinta on saatu valmiiksi. Rikosnimike asiassa on törkeän raiskauksen yritys, koska on todennäköisiä syitä epäillä, että asianomistajan tiedotonta tai avutonta tilaa on yritetty käyttää tilanteessa hyväksi. Tiedoton tai avuton tila on esitutkinnan perusteella johtunut alkoholin käytöstä. Alle 18-vuotiaaseen asianomistajaan kohdistunutta raiskausta tai sen yritystä voidaan pitää törkeänä tekomuotona.Rikoksesta epäilty henkilö on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Hän on kertonut tapahtumien kulusta oman näkemyksensä. Seuraavaksi syyttäjä arvioi, nostetaanko tapauksessa syytettä.Talon haltijaa tai muita paikalla olleita henkilöitä ei epäillä rikoksesta.