Kati Tervon kolumni: Unohtuiko salasana?

Palvelunumeron etsiminen oli niin hankalaa, että piti nukkua parin yön yli ennen kuin jaksoin jatkaa hakemista.

Käyttöjärjestelmän päivitykset stressaavat. Koetan siirtää niitä tuonnemmaksi. Kun kyllästyn siihen, että laite muistuttaa päivityksestä päivittäin, näpäytän sen latautumaan. Nämä päivitykset hävittävät salasanoja, jotka olen tallentanut eri sisäänkirjautumissysteemien muisteihin. Salasanojen uusiminen työlästyttää. Olen alkanut suosia yhtä ja samaa salasanaa eri sivustoilla. Yksi on helpompi muistaa kuin kymmenen. Näin ei saisi kuulemma tehdä.Viimeksi VR:n Veturin käyttäjätunnus ja salasana olivat pyyhkiytyneet pois, kun olin kirjautumassa ostaakseni junalippuja. En sitten käyttänyt Veturia. Ostin liput, mutta jouduin näpyttelemään tietoja enemmän. Se tuntui nopeammalta kuin uuden salasanan pyytäminen.Älypuhelimeni hidasteli. Vai olinko se minä? Ei, kyllä se oli kännykkä, joka laahasi. Käytän sitä paljon tietojen hakemiseen, someen, säätietoihin, uutisseurantaan ja viesteihin. Apple myönsi, että hiivatin päivitykset olivat hidastaneet vanhempia laitteita. Haluavat saada minut ostamaan uuden kännykän. Kolme vuotta vanha laite ei ole vanha. Vastahan opin sitä käyttämään. Hieman.Jarruttelin aikani pankin tyrkyttämän tunnuslukusovelluksen käyttöönottoa. Se pelotti ja vaikutti sekavalta. Syksyllä rohkaistuin, kun tajusin, että nyt se on opeteltava. Se vaiva helpotti arkea. Toivon, että vielä useampi internetissä toimiva palvelu avautuisi kyseisen sovelluksen avulla. Päästäisiin katoilevista salasanoista.Televisiossa pyörii uutuussarja Seniorit somessa. Siinä nuoret tubettajat opettavat eläkeläisille ATK:ta. Olisiko tämä nyt jotain minulle? Ensimmäinen jakso oli pettymys. Ohjelman idea on hyvä, mutta toteutus paljastui viihteeksi.Kaipaan opetusohjelmaa, jossa neuvottaisiin yksinkertaisesti ja arkipäiväisesti, miten voi hoitaa asioitaan netissä. Ohjelmassa päivitettäisiin tarpeen tullen taitoja ja tietoja. Rohkaistaisiin. Ohjelma pitäisi olla katsottavissa Areenasta, vaikka sata kertaa. Moni vanhus ja nuorempikin tuntee itsensä avuttomaksi, jollei perustaitoja ole eikä kukaan opasta. Koko ajan tulee uutta. Mitä ei hallitse, se pelottaa ja pyörryttää.Ellen tiedä, miten operaattoreiden labyrinttisivut toimivat, kierrän kehää. En etene asiassani mistään minnekään. Valmista ei tule. Enkä halua chattailla robotin kanssa, koska en osaa alan sanastoa.En löytänyt salasanaongelmaani vastausta netistä. Palvelunumeron etsiminen oli niin hankalaa, että piti nukkua parin yön yli ennen kuin jaksoin jatkaa hakemista. Vihdoin sain kiinni IHMISEN, joka kertoi, etten voi saada uutta salasanaa ilman mieheni lupaa. Hän hallinnoi kotimme laajakaistaa ja sähköpostitilejä. Löytyihän se syyllinen.Miehelleni tuli yllätyksenä, että hän nauttii näin suurta valtaa. Hän myönsi minulle luvan uuteen salasanaan, mutta korosti, ettei tiedä, miten se tehdään. Myös ihmiset osaavat olla vaikeita.Kirjoittaja on kirjailija ja perheenäiti.