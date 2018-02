Kotimaa

Kesäaika historiaan? Euroopan parlamentti äänestää tänään

Kesäaika historiaan? Euroopan parlamentti äänestää tänään

8.2. 10:22

Kello yhden jälkeen iltapäivällä selviää, miten paljon parjattujen kesäaikajärjestelyjen käy.

Kesäajasta luopumisesta äänestetään tänään Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Meppien odotetaan vaativan kesäajasta luopumista Euroopan komissiolta. Kaikki Suomen 13 meppiä vaatii, että direktiiviä, joka määrää EU-maiden kellojen siirrosta yhtä aikaa talvi- ja kesäaikaan, on muutettava.



Suomen hallitus on linjannut, että se ryhtyy tosissaan ajamaan kesäaikajärjestelyistä luopumista. Ajatuksen taakse pitäisi saada kuitenkin selvä enemmistö EU-maista. Hallitus tarttui toimeen kymmeniätuhansia nimiä keränneen kansalaisaloitteen jälkeen. Aloite keräsi netissä yli 70 000 kannatusilmoitusta. Itse aloite kaatui eduskunnassa, koska Suomella ei ole asiassa toimivaltaa.



Euroopan parlamentin päätöslauselmaluonnoksessa todetaan, että vaikka kellojen siirtelystä luovuttaisiin, pitäisi taata, että kaikkialla EU:ssa on yhtenäinen aikajärjestelmä.



Kellojen siirrolla on tutkimusten mukaan monia haitallisia vaikutuksia terveyteen. Se muun muassa vaikuttaa haitallisesti unirytmiin. Suomalaistutkimuksen mukaan kellojen siirto nostaa myös aivoinfarktiriskiä kahden päivän ajan.



Suomi on noudattanut kesäaikaa vuodesta 1981.