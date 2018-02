Kotimaa

Ylen gallup: Kokoomus yhä suosituin, SDP porhalsi keskustan ohi

Kokoomus on yhä suosituin puolue, nyt 20,8 prosentin kannatuksella, ilmenee Ylen kannatusmittauksesta. Puolueen kannatus on noussut prosenttiyksikön.SDP nousi tasatilanteesta keskustan ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi 18,7 prosentin kannatuksella. Ylen viime kyselyyn verrattuna SDP nosti kannatustaan 0,9 prosenttiyksikköä.Keskustan kannatus on nyt 17,4 prosenttia, 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin aiemmassa Ylen kyselyssä.Vihreät jatkaa neljännellä sijalla 14 prosentin kannatuksella.Viidenneksi suosituin on kannatustaan prosenttiyksikön nostanut perussuomalaiset, jota kannattaa kyselyn mukaan 9,6 prosenttia suomalaisista.Taloustutkimus haastatteli reilut 4 200 ihmistä, joista puoluekantansa kertoi noin 2 400. Virhemarginaali on 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa. Haastattelut tehtiin joulukuun 28. päivän ja helmikuun kuudennen päivän välillä.