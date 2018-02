Kotimaa

Merivoimien toivoma Sea Sparrow-ohjus olisi iso parannus

IS kysyi asejärjestelmien asiantuntijalta, miten hyviä ohjuksia Suomi saisi?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merivoimien http://Suomen%20merialueiden%20puolustuskalustoa%20uusitaan%20ja%20Merivoimat%20hankkii%20seuraavan%20kymmenen%20vuoden%20aikana%201,2%20miljardin%20eurolla%20Pohjanmaa-luokan%20monitoimikorvettialuksia%20ja%20kes%C3%A4n%20aikana%20Puolustusministeri%C3%B6%20lukitsee%20arviolta%20noin%20600%20miljoonan%20euron%20ohjuskaupat. mahdollisista ohjusten hankinnoista saatiin tarkempaa tietoa maanantaina, kun asekauppaa ulkomaiden kanssa valvova Yhdysvaltain puolustusministeriön virasto, Defence Security Cooperation Agency (DSCA) tiedotti julkisuuteen, että Suomi olisi kiinnostunut lähes 600 miljoonan euron arvoisista pinta- ja ilmatorjuntaohjuksista.– Merivoimien tavoitteena on parantaa pintatorjuntaa, kommodori Simo Laine https://www.is.fi/haku/?query=simo+laine kertoi tiistaina Ilta-Sanomille.Mukana kilpailussa ovat yhdysvaltalaiset RGM-84Q-4 Harpoon Block II –ohjukset sekä saman tyypin pidemmän kantomatkan ohjusmallit. Lisäksi Suomi on kiinnostunut ESSM-torjuntaohjuksista, jotka tunnetaan nimellä Evolved Sea Sparrow Missiles.IS kysyi Suomen Sotilas -lehteen kirjoittavalta sotilasasiantuntija Arto Pulkilta https://www.is.fi/haku/?query=arto+pulkilta , miten paljon tehokkaampia uusia ohjuksia Merivoimat saisi, jos hanke toteutuisi.

Millä tavoin aluksesta laukaistavat RGM-84Q-4 Harpoon Block II –ohjukset sekä saman tyypin pidemmän kantomatkan ohjusmallit parantaisivat pintapuolustusta nykyiseen tilanteeseen verrattuna?

– RGM-84Q-4 Harpoon Block II:n suorituskyky ei merkittävästi poikkea nyt Suomessa käytössä olevan pintatorjuntaohjuksen suorituskyvystä. On järkevää tehdä kilpailutus juuri nyt, kun menossa on Laivue 2020-hanke, Pulkki kertoo.

Miten ESSM-torjuntaohjukset, jotka tunnetaan nimellä Evolved Sea Sparrow Missiles parantaisivat tilannetta?

– Tässä ero on suuri verrattuna aiempaan, sillä ESSM-torjuntaohjuksien kantama on selvästi suurempi kuin aiempien ohjusten. Isommista aluksista ammuttavat ohjukset olisivat keskipitkänmatkan ohjuksia kun aiemmin käytössä on ollut lähiohjuksia.