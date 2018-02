Kotimaa

Kansanedustaja ehdotti: vedonlyönti­tappioita voisi vähentää verotuksessa – ”uhkapeliä veronmaksajien rahoilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Täysin tolkuton”

Poliittista satiiria

Se on yhtä fiksua kuin se, että me maksettaisiin tukea siitä, että ihminen pelaa kolikkoautomaatilla pokeria ja häviää siinä.