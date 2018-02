Kotimaa

Turun viime vuoden elokuussa tapahtuneessa puukotuksessa kuoli kaksi ihmistä ja kahdeksan ihmistä loukkaantui. Osa loukkaantui hengenvaarallisesti.Poliisin mukaan vain hyvä tuuri säästi enemmiltä kuolonuhreilta.– Loukkaantuneita oli kahdeksan henkilöä. Osan loukkaantuneiden vammat olivat sellaisia, että ne olisivat aivan hyvin voineet johtaa huonommalla tuurilla kuolemaan. Nyt heidät saatiin kuitenkin nopeasti ensiapuun ja sairaalahoitoon.– Nähdäkseni ei ollut siis rikoksesta epäillyn käsissä se, kuoliko uhri hänen eteensä vai ei. Se on paremminkin ollut hyvästä tuurista ja lääkinnällisestä ammattitaidosta kiinni, että uhri on saatu pelastettua, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Olli Töyräs https://www.is.fi/haku/?query=olli+toyras sanoo keskusrikospoliisista Ilta-Sanomille.– Turun kokoisessa sairaalassa on huippuluokan sairaanhoito. Kaikki loukkaantuneet saatiin sairaalaan ja pelastettua. Näitä kahta (kuolon)uhria ei olisi voitu pelastaa millään keinolla, Töyräs selvittää.kesti noin kolme minuuttia. Teosta epäilty marokkolaismies aloitti puukottamisen Turun Kauppatorilla.Puukotusten ja 465 metrin juoksun jälkeen Lounais-Suomen poliisipartio tavoitti miehen, ja toinen poliiseista ampui tätä reiteen Brahenkadulla. Toinen poliiseista käytti mieheen puolestaan etälamautinta, sillä mies piti viimeistä uhriaan kiinni ja uhkasi häntä puukottamisella.Poliisipartion toiminta saa kiitosta. He estivät sen, että enemmiltä uhreilta vältyttiin.– Järjestyspoliisin konstaapeli, joka ampui tämän laukauksen ja kyseinen poliisipartio on toiminut erinomaisen ammattitaitoisesti, nopeasti ja päättäväisesti. Se lopetti tämän epäillyn matkan ja hän olisi voinut jatkaa matkaa vaikka kuinka pitkälle. Se oli tavallaan onni, että partio osui siihen paikalle niin nopeasti kuin se osui, Töyräs selvittää.

