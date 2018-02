Kotimaa

Poliisi: Turun puukkoiskusta epäilty näki itsensä Isiksen soturina

Turun puukotuksen esitutkinta on valmistunut.

Oheisella videolla Turun puukkoiskusta epäillyn kiinniotto elokuussa 2017.