Syyttäjä: Tilalliset nälkiinnyttivät satoja sikoja – päästivät siat syömään lajitovereidensa raatoja

Valtaosa kitukasvuisia

Siat söivät raatoja

Etelä-Pohjanmaalla sikatilaa pitänyttä miestä ja naista syytetään useista rikoksista.Syyttäjän mukaan he pitivät satoja sikoja nälässä ja hautasivat raadot tilan maille. Osaa raadoista säilytettiin sikalan karsinoissa, missä muut siat pääsivät syömään niitä.Kaksikolle luettiin tiistaina syytteet Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa muun muassa törkeästä eläinsuojelurikoksesta, eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta sekä ympäristön turmelemisesta. Syyttäjän mukaan rikollinen toiminta jatkui toukokuusta 2013 marraskuuhun 2016.Tilalle lokakuussa 2015 tehdyssä eläinsuojelutarkastuksessa havaittiin, että valtaosa sioista oli kitukasvuisia ja laihoja. Jotkin sioista olivat niin heikkoja, etteivät pystyneet nousemaan jaloilleen.Tarkastusraportin mukaan sikoja oli ruokittu pelkällä jauholiemellä. Sioilla ei myöskään ollut tarpeeksi juomavettä ja niiden pitopaikat sekä osa ruokakupeista oli likaisia.Eläimillä todettiin nivelpaiseita, verikorvia ja korvatulehduksia. Lukuisia sikoja jouduttiin määräämään lopetettavaksi niiden huonon kunnon vuoksi.Syyttäjän mukaan eläinsuojelurikosta on pidettävä törkeänä muun muassa eläinten suuren määrän vuoksi. Tarkastushetkellä lokakuun 2015 alussa sikalassa oli liki 350 sikaa.Syyttäjän mukaan syytetyt hautasivat sikojen raatoja ulos sekä säilyttivät niitä sikalan karsinoissa. Esimerkiksi talven 2015–16 aikana kiinteistöllä oli syyttäjän mukaan säilytetty 135:tä sianraatoa.Toiset siat olivat päässeet syömään kuolleita karsinoissa olleita lajitovereitaan. Lisäksi villieläinten oli mahdollista päästä syömään ulkona säilytettyjä raatoja.Kaksikosta nainen on syytteessä eläinsuojelurikoksesta myös lampaidenhoitoon liittyen. Syyttäjän mukaan naisen lampailla ei ollut tarpeeksi ravintoa ja useiden sorkat olivat liian pitkät.Syyttäjä vaatii molemmille syytetyille ehdollista vankeusrangaistusta sekä 10 vuoden eläintenpitokieltoa. Käräjäoikeus antaa tuomion ensi viikon perjantaina.