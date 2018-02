Kotimaa

Lapsen Maailma -lehti: Nainen huolestui pikkusiskoistaan ja ilmoitti lasten­suojeluun omista vanhemmistaan

Vanhemmat lähtivät pois ja jättivät lapset yksin

Lopulta ilmoitus perheen ollessa lomamatkalla

Suurin onni ja suurin suru kulkevat usein käsi kädessä. Lastensuojelussa törmätään silloin tällöin tapauksiin, joissa äiti voi olla niin uupunut, että hän tekee itse lastensuojeluilmoituksen https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000842389.html Myös vanhemmat sisarukset saattavat joutua tekemään ilmoituksen nuoremmista sisaruksistaan. Juuri tällainen lastensuojelun arki paljastuu tuoreimmasta Lapsen Maailma https://lapsenmaailma.fi/teemat/lastensuojelu/lastensuojeluilmoitus-omista-sisaruksista/?utm_source=Lapsen+Maailma+tiedote&utm_campaign=723eaa9a67-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_6490c37faa-723eaa9a67-174972169 -lehdestä, joka on Lastensuojelun Keskusliiton kuukausijulkaisu https://lapsenmaailma.fi/teemat/lastensuojelu/lastensuojeluilmoitus-omista-sisaruksista/?utm_source=Lapsen+Maailma+tiedote&utm_campaign=723eaa9a67-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_6490c37faa-723eaa9a67-174972169 Lehti https://lapsenmaailma.fi/teemat/lastensuojelu/lastensuojeluilmoitus-omista-sisaruksista/?utm_source=Lapsen+Maailma+tiedote&utm_campaign=723eaa9a67-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_05&utm_medium=email&utm_term=0_6490c37faa-723eaa9a67-174972169 kertoo jo 15-vuotiaana kotoaan pois muuttaneesta Emiliasta https://www.is.fi/haku/?query=emiliasta , joka teki lopulta pikkusiskoistaan lastensuojeluilmoituksen, kun alkoi pelätä heidän turvallisuutensa puolesta. Sisaruksista on nimetty artikkelissa yksi, Johanna https://www.is.fi/haku/?query=johanna -nimellä esitelty nainen.Kaksi vuotta myöhemmin Emilia toivoo, että olisi puuttunut tilanteeseen jo aiemmin.Monilapsisen perheen lasten nimet on muutettu lehden jutussa.Emilia kertoo lehdessä, että perheen vanhemmat saattoivat vain lähteä johonkin ja jättää lapset keskenään jopa viikoksi. Vanhemmat vaativat, että kenellekään ulkopuoliselle ei saanut kertoa perheen asioita.Vanhempien välinpitämättömyys muuttui irvokkuudeksi, sillä he halusivat sijaisvanhemmiksi.– Eli meidän ei ainoastaan pitänyt olla kertomatta asioita, vaan jouduttiin valehtelemaan sosiaaliviranomaisille, millaista meidän perheessä on, Johanna kertoo lehdessä.Emilia joutui pitämään huolta siitä, etteivät vanhemmat ole väkivaltaisia nuorempia sisaruksia kohtaan.Vanhempien ryhtyessä sijaisperheeksi ja muutettua isompaan kaupunkiin asumistilanne tosin ensin parani.– Jossain vaiheessa tilanne kuitenkin taas paheni ja meni yli, Emilia kertoo.Emiliasta tuntui vaikealta tehdä lastensuojeluilmoitus omista sisaruksista. Kun väkivaltainen käytös ei loppunut. Emilia viimein teki siskoistaan lastensuojeluilmoituksen, kun perhe oli lomamatkalla ulkomailla.Vanhemmat raivostuivat ilmoituksesta.Siskot kertoivat Emilialle tilanteen muuttuneen vakavammaksi. Emilia teki heti uuden lastensuojeluilmoituksen. Hän haki siskonsa pois vanhemmiltaan näiden saavuttua lomamatkalta Suomeen.Tytöt eivät halunneet mennä enää kotiin, vaan he halusivat mennä laitokseen asumaan. Johannan mukaan vanhemmat yrittivät monta kertaa lahjoa lapsia tulemaan kotiin. Lopulta lapset joutuivatkin palaamaan kotiin, vastoin tahtoaan.Johanna sisaruksineen koki lastensuojeluilmoituksen aluksi pelottavana. He halusivat laitokseen, mutta eivät vanhemmilleen ongelmia. Perheen isä oli valehdellut, että lastensuojeluilmoituksen takia hän voisi joutua vankilaan.– Haluttiin pysyä laitoksessa, muttei aiheuttaa vahinkoa vanhemmille. Kotona oleminen oli kuitenkin niin kamalaa, että mikä tahansa muu olisi parempi, harmittelee Johanna.Sisarukset pääsivät aluksi väliaikaiseen sijoitukseen. Tytöt viettivät väliaikaisessa sijoituksessa lopulta puoli vuotta ja sen jälkeen kaikesta vastustuksesta huolimatta heidät kotiutettiin.– Oltiin sana sanaa vastaan. Sosiaalityöntekijät uskoivat vanhempia, ja tyttöjen toive päästä laitokseen nähtiin kapinana. Sekin varmasti vaikutti, kun vanhemmilla oli myös niitä sijoituslapsia, Emilia kertoo perheen surullisista kokemuksista.Helsingin kaupungin lastensuojelun johtaja Saila Nummikoskelta https://www.is.fi/haku/?query=saila+nummikoskelta asiasta yleisellä tasolla.

Miten yleistä kokemuksesi mukaan lastensuojeluilmoituksia tehtäessä on se, että joku lapsista joutuu ottamaan vastuun ja tekee lastensuojeluilmoituksen?

– On varsin harvinaista, että lapsi tekee itse lastensuojeluilmoituksen sisaruksistaan tai itsestään. Tällöin on usein kyse jo täysi-ikäisestä sisaruksesta, joka tuntee jo entuudestaan lastensuojelun toimintaa ja tietää minne ottaa yhteyttä, Nummikoski sanoo– Tavanomaisempaa on, että lapsi kertoo perheensä tilanteesta tutulle aikuiselle esim. koulussa. Lapsi hakee tutun ja luotettavan aikuisen kautta apua tilanteeseensa. Lapset ovat pääsääntöisesti lojaaleja vanhemmilleen eivätkä helposti kerro perheen ongelmista ulkopuolisille, hän kertoo.

Millainen tilanne tämä on lapselle?

