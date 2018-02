Kotimaa

Sää lauhtuu loppuviikkoa kohden - etelässä lämpenee nollan tietämille

Lounaisrannikolla on vielä sakenevien lumisateiden mahdollisuus. Laajimmin vähäisiä lumisateita tulee idässä. pohjoisessa on pilvistä mutta lumisateet hyvin vähäisiä. Varsinkin Inarin Lapin tienoilla pilvipeite rakoilee.Pakkasta on päivällä etelässä 4 – 8 astetta, yöllä paikoin 10 astetta, maan keskivaiheilla kymmenkunta ja Lapissa viitisentoista astetta pakkasta. Aivan pohjoisessa, etenkin pilvipeitteen rakoillessa, mitataan alempia pakkaslukemia.Torstaina on enimmäkseen poutaa ja paikoin selkeämpää, mutta Uudellamaalla ja kaakossa lunta sataa vielä paikoin. Eteläinen ilmavirtaus voimistuu, ja lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa, länsi- ja lounaisrannikolla lähelle nollaa.Perjantaina lauhempi etelänpuoleinen tuuli voimistuu edelleen, nyt etenkin pohjoisessa. Lappiin leviää lounaasta lumisateita. Etelässä ja lännessä pilvipeite rakoilee.Torstaina läntisessä Manner-Euroopassa on vuodenaikaan nähden kylmää, kylmintä Ranskan ja Espanjan rajamailla. Pyreneiden tienoilla paikalliset lumisateet voivat olla runsaita. Lumisateita tulee myös Keski-Euroopan itäosassa etenkin vuorilla. Turkin tienoilla on lämmintä.