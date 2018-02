SUORA LÄHETYS: KRP:n mukaan Turun puukkoiskijä oli ”yksinäinen susi” – IS seuraa hetki hetkeltä

Hiltunen: Uhka-arvio nosti esille kaksi teemaa: Yksittäisten henkilöiden tekemät iskut. Tuolloin ilmoitettiin terrorismin uhan olevan Suomessa vakavampi kuin se on aiemmin arvioitu olevan. Ei ole tullut mitään syytä muuttaa arviota. Tällä hetkellä terrorismi on voimakkaassa muutoksessa ja muutokset heijastuvat Suomeen. Isisin toiminta ja vaikutus on keskeistä. Isis pyrkii löytämään uusia tapoja toteuttaa ideologiaansa ja jatkaa toimintaansa. Yhtenä tapana on löytää uusia kohteita, joihin taistelijat voisivat siirtyä. On todennäköistä, että henkilöt yrittävät jatkaa toimintaansa kohdemaissa. Radikaaliverkostoja on myös Suomessa.