Yksi ihminen kuoli henkilöauton ja rekan kolarissa Tuusulassa

Pelastuslaitoksen mukaan tie onnettomuuspaikalla on liukas.

Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Tuusulassa Uudellamaalla tänään aamupäivällä, kertoo pelastuslaitos. Onnettomuus sattui Hämeentiellä eli kantatiellä 45 Kolistimenmäen ja Rusutjärven pohjoisen tienhaaran välillä kello kymmenen jälkeen.



Onnettomuudessa henkilöauto ja rekka törmäsivät toisiinsa, ja henkilöautoa kuljettanut keski-ikäinen mies kuoli. Pelastuslaitoksen mukaan kyse oli keulakolarista. Rekka päätyi ojaan, mutta sen kuljettaja ei loukkaantunut. Autoissa ei ollut muita ihmisiä.



Tie on tällä hetkellä kokonaan suljettu liikenteeltä, ja poliisi ohjaa liikennettä paikalla. Pohjoiseen menevä liikenne ohjataan Vanhan Hämeentien kautta ja etelään menevä Nummitien kautta.