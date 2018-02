Kotimaa

Pakkassää jatkuu lähipäivät - matalapaine tuo mukanaan lumisateita

Sää on maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja paikoin sataa vähän lunta. Päivän mittaan pilviä ja heikkoja lumisateita leviää Oulun korkeudelle, illaksi myös Etelä-Lappiin. Päivällä Lapissa on vielä laajalti selkeää.Pakkaslukemat vaihtelevat maan etelä- ja keskiosassa 10 asteen molemmin puolin, Lapissa pakkasta on 20 - 30 astetta.Keskiviikkona sää jatkuu maan etelä- ja keskiosassa pilvisenä ja paikoitellen tulee heikkoja lumisateita. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Tuuli on heikkoa.Pakkasta on 5 – 10 astetta, itärajalla sekä maan pohjoisosassa 10 - 20 astetta. Itä-Lapissa pakkanen on hieman kireämpää.Torstaina lounaasta virtaa Suomeen hieman lauhempaa ilmaa. Pilvipeite rakoilee ja sää on poutaista, lähinnä maan etelä- ja itäosassa voi tulla jokunen lumikuuro.Lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa lähelle nollaa, pohjoisessa pakkasta on vielä 10 – 20 astetta ja Pohjois-Lapissa paikoin 25 astetta.