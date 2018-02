Kotimaa

Hirvisaalis kasvoi koko maassa, saaliiksi noin 56 500 hirveä

Pyyntilupia aiempaa enemmän

Hirvikanta on kasvanut viime vuosina

Uudet metsästysajat koko maahan

Saaliit jäivät niukiksi metsästysajan ulkopuolella