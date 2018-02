Kotimaa

Ristikon SM-kisojen suojelija Matti Rönkä: ”Kun pääsee ristikkoon, se on melkein kuin pääsisi Aku Ankkaan”

Kieli työväline: haaveissa alkusointu

Ideoiden pallottelua naisystävän kanssa

Aamukahvi, paperilehti ja sudoku aloittavatpäivän. Ristikkoja hän tekee nykyään satunnaisesti. Nuorempana niitä meni enemmän.– Ilta-Sanomien helpon ristikon voin tehdä suunnilleen aikaa ottaen, mutta esimerkiksi Hesarin isoa ristikkoa en jaksaisi – ja jos se on vaikeampi, en sitä saakaan. Täytyisikin taas tehdä kryptoja... Niissä on tavallaan yksi twisti lisää.Matti Rönkä on tv:stä tuttu toimittaja ja uutisankkuri, joka on 2000-luvulla kunnostautunut myös kirjailijana. Oma nimi tulee joskus ristikoissa vastaan.– Kun pääsee merkittävään ristikkoon, se on melkein kuin pääsisi Aku Ankkaan.Tänä vuonna hän pääsi ristikon SM-kisojen suojelijaksi. Valinta on luonteva – onhan Rönkä kirjailijana ja toimittajana kielityöläinen. Kisat ovat Röngälle entuudestaan tutut.– En ole mikään aktivisti, mutta olen seurannut ja tunnen kisojen mekanismin. Olen joskus kokeillut kisaristikoita.Kieli on Röngän työväline. Hän on työskennellyt lehdessä ja radiossa ennen kuin siirtyi Ylelle vuonna 1990. Uutisankkurina hän muokkaa suuren osan uutisista pohjateksteistä omaan suuhunsa sopivaksi.– Tosi kiinnostavaa leikkiä – vaikkakin vakavaa työtä – on eri rekistereissä kirjoittaminen. Uutispuhunnassahan luodaan illuusiota asiallisesta puhutusta kielestä, mutta se on sellaiseksi kirjoitettu. Minkälainen lauserakenne on, missä järjestyksessä asioita ilmaistaan, millaisilla sanoilla.Tärkeintä on ymmärrettävyys, mutta Rönkä arvostaa myös kielen kauneutta:– Aivan ideaaliahan on, jos sinne voi rakentaa vaikkapa kirjallisuussitaatin, alkusoinnun tai jonkin kauniin lauseen, jonka joku huomaa.Asiantuntija osaa sijoittaa Röngän puheen kartalla itään. Hän on alkujaan outokumpulainen mutta asunut vuosikymmenet Helsingissä.– Tämä yleiskieli on helppo vieraskieli. Mutta kyllä itämurteet taipuvat.– Murteet ovat ilman muuta hieno asia ja ylpeys, samoin rohkeus käyttää niitä.Rönkä on palkittu dekkaristi, mutta kirjailijaksi hän ajautui vähän vahingossa. Hän lähti neljänkympin mietinnöissä opintovapaalle opiskelemaan dokumenttielokuvaa.– Ei syntynyt dokumenttielokuvaa, mutta ajattelin että kokeillaan pitkän jutun tekemistä. En ollut kirjoittanut mitään pöytälaatikkoon enkä ollut dekkariharrastaja. Ajattelin että romaanin juonen ylläpitäminen, se on niin pelottava asia, että otetaan dekkarimuoto avuksi.Esikoisromaani Tappajan näköinen mies julkaistiin 2002.– Kustantaja sanoi, että jokainen nyt kirjoittaa yhden romaanin, mutta se joka kirjoittaa kaksi, se vasta kirjailija onkin.Nyt kirjoja on julkaistu yhdeksän ja uusi tekeillä.Hän pallottelee ideoita naisystävänsä, ohjaajakanssa. He molemmat kirjoittavat työkseen.– En ole itse käsikirjoittanut mitään. Se on oma ammattitaitonsa. Mutta voimme pallotella ideoita, teemoja, kohtauksia, sitä miten joku sanoisi jotakin.– Teemme kumpikin intohimoisesti erilaista ja omaa. Emme ole toistemme hovikriitikoita.Röngän mielestä parasta harjoitusta on lukeminen.– Kirjoittamisen kannalta lukeminen on kaiken oppimisen alku. Arvostan tarinoita kaikissa muodoissa: tv-sarjat, elokuvat ja teatteri ja kaikki tarinat ovat tärkeitä. Mutta luetussa tarinassa on jokin erikoisarvo.Kirjat ovat seuranneet Rönkää läpi elämän.– Olen maalta vaatimattomasta sivistyshenkisestä kodista. Luin tietenkin kaikki kirjat, jotka meillä kotona oli. Kaksi kertaa viikossa käytiin kirjastossa, kun keskiviikkoisin ja lauantaisin koulun yhteydessä oleva kirjasto oli auki, Rönkö muistelee.Hänen mielestään on tärkeää olla hyvin lukenut.– Ajattelen, että trivia on tärkeää ja tieto on tärkeää. Olla vanhanaikaisesti lukenut ja tietävä. Miten olet mistään mitään mieltä, miten keskustelet, jos et tiedä? Turhaa tietoa ei ole ja päähän mahtuu. Mitä enemmän tietää, sitä helpompi tietoa on löytää ja käyttää.– Olen vanhanaikainen lehden lukija. Luen alusta loppuun. Luen atonaalisen musiikin arvostelut ja tanssikritiikit ja muut, koska mun mielestäni on kiinnostavaa tietää.Rönkä miettii ristikoiden ja trivian suhdetta menneisyyden kautta: ristisanat ilmestyivät lehtiin sen jälkeen, kun lennättimellä saatiin uutisvirtaan knoppeja kaukomailta.– Ristikot ovat peliä ja leikkiä, jossa voit hyödyntää triviaasi. Älyllistä ja tiedollista leikkiä.