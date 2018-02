Kotimaa

Edunvalvojana työskennellyt nainen kavalsi yli 80 000 euroa – uhreja 64

Rahat omalle tililleen siirtänyt nainen on tunnustanut teot.

Syyttäjä vaatii ehdollista

Pohjois-Savossa edunvalvontatoimistossa työskennellyt nainen on kavaltanut päämiehiltään kymmeniätuhansia euroja. Rahat nainen siirsi omalle tililleen sekä käytti shoppailuun nettikaupoissa.Nainen toimi edunvalvojana ihmisille, jotka eivät esimerkiksi sairauden takia pysty enää huolehtimaan omista asioistaan. Hän loi edunvalvonnan sähköiseen järjestelmään perusteettomia laskuja, joiden avulla siirsi rahoja omalle tililleen.Lisäksi nainen teki ostoksia muun muassa A-lehtien, Valittujen Palojen ja Tokmannin verkkokaupoissa. Laskut hän maksoi päämiestensä tileiltä.Nainen kavalsi 64 ihmiseltä yhteensä liki 84 000 euroa. Yksittäisiltä uhreilta kavallettujen rahojen määrä vaihtelee sadasta eurosta useisiin tuhansiin.Rikokset tapahtuivat ajanjaksolla syksystä 2014 syksyyn 2016. Nainen ei ole enää virassaan.Syytteiden käsittely alkoi maanantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Naista syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä yhteensä 64 kavalluksesta.Nainen on syyteneuvottelussa myöntänyt teot, joten syyttäjä vaatii hänelle tavallista lievempää rangaistusta. Syyttäjän mukaan nainen tulisi tuomita ehdolliseen vankeusrangaistukseen, joka olisi pituudeltaan vähintään vuosi ja enintään vuosi ja neljä kuukautta.Naisen omaisuutta on myös määrätty takavarikkoon liki 80 000 euron arvosta.