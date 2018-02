Kotimaa

Naispoliisia syytetään huumerikoksista: päihtyneenä töissä ja ratissa, autosta löytyi luvaton ase

Ajoi autolla ulos tieltä heinäkuussa

Länsi-Uudenmaan poliisissa työskentelevää naiskonstaapelia syytetään huumausainerikoksista, joiden epäillään tapahtuneen keväällä ja kesällä 2017. Tapausta käsitellään parhaillaan Espoon käräjäoikeudessa, jonne naispoliisi saapui pyörätuolissa.Syyttäjä vaatii naispoliisille rangaistusta kahdesta huumausaineen käyttörikoksesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta, rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikoksesta.Syyttäjä vaatii poliisia viralta pantavaksi. Syyttäjän mukaan poliisi oli 23. toukokuuta 2017 ilmestynyt työpaikalleen Espoon poliisitalolle sekavassa tilassa. Hänen piti osallistua talousrikospoliisin samalle päivälle suunnittelemaan harmaan rikollisuuden operaatioon, mutta aamupalaverissa kollegat olivat havainneet naisen käytöksessä jotain outoa.Nainen oli todistajien mukaan esiintynyt kello 8.15 alkaneessa palaverissa sekavasti. Työkaverin kollega ilmoitti naispoliisin tilasta esimiehilleen, jotka määräsivät naisen lääkäriasemalle tutkimuksiin. Verikokeissa poliisin verestä löytyi rauhoittavia lääkeaineita, joista yksi on luokiteltu huumausaineeksi, ja sitä ei myydä Suomessa. Syyttäjän mukaan naiselle ei oltu myöskään määrätty pitkään aikaan reseptejä verestä löytyneisiin lääkeaineisiin.Löydetyt lääkeaineet olivat fenantsepaami ja oksatsepaami. Naiskonstaapeli myönsi ottaneensa fenantsepaamia unettomuuteen edellisenä iltana. Oksatsepaamin käytön nainen kiisti.Heinäkuun 24. päivänä 2017 naispoliisi ajoi Vihdissä kaidetta päin vapaa-ajalla. Syytetty oli liikkeellä henkilöautolla. Silminnäkijän mukaan auto oli ennen törmäystä seilannut eri kaistoilla. Todistajan mukaan nainen oli ollut sekavassa tilassa kolarin jälkeen. Naisen verestä löytyi rauhoittavia lääkeaineita.Autosta löytyi myös vanha pistooli ja 43 kappaletta siihen sopivia patruunoita. Naisella ei ollut lupaa aseeseen.Puolustuksen mukaan poliisi kärsi unettomuudesta ja kiputiloista, minkä vuoksi hän käytti lääkeaineita. Poliisin mukaan hänen sekava käytöksensä on johtunut sairaudesta eikä lääkeaineista johtuvasta sekavuustilasta. Puolustuksen mukaan naisella on ollut vuosia sitten lääkeresepti yhteen verestä löydetyistä lääkeaineista, ja kyseiset lääkkeet olisivat hänelle aikanaan määrättyjä.Yhden lääkeaineen kohdalta puolustus kiisti käytön ja väitti, että verestä löytynyt aine oli toisen lääkeaineen aineenvaihduntatuote.Puolustus kertoi, että naispoliisi oli ottanut vastaan sukuaseen, joka oli tarkoitus deaktivoida. Sitä poliisi ei kuitenkaan ehtinyt tehdä.Poliisi katsoo, että ulosajoon päätynyt liikenneonnettomuus johtui sairauskohtauksesta.Puolustus myönsi suurelta osin syyttäjän kuvaukset, mutta kiisti syyttäjän vaatimuksen viraltapanosta ja vaati syytettä hylättäväksi.Oikeusistunnossa käsitellään parhaillaan poliisin terveystietoja suljetuin ovin.Tietoja naisen käytöksestä palaverissa tarkennettu klo 11:55.