Kotimaa

Kirkas tulipallo näkyi Etelä-Suomen taivaalla – lyhyessä ajassa lähes sata havaintoa

Eteläisen Suomen taivaalla on nähty kirkas tulipallo. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan Taivaanvahti-palveluun tuli lyhyessä ajassa lähes sata havaintoa tulipallosta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.Havainnot on tehty iltaseitsemän aikaan. Valtaosa niistä on Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Uudeltamaalta ja Hämeestä, mutta tulipallo oli havaittu myös Pohjois-Karjalan Liperissä asti.Ursan alustavan analyysin perusteella meteoroidin lento on päättynyt Turun saariston suunnalla.Billnäsissä asuva Ilta-Sanomien lukija kertoo nähneensä ikkunasta hyvin kirkkaan valon, joka lensi kaakosta luoteeseen.– Lentosuunta oli suurin piirtein rintamalinjassa talon kanssa. Näin sen yli viiden sekunnin, alle kymmenen sekunnin ajan, hän kertaa.– Se oli poikkeuksellisen kirkas, kuin palava lähde, ja meni poikkeuksellisella nopeudella. Se ei ollut valoraketti, koska se säteilee laajemmin ympärille. Pimeässä oli mahdotonta sanoa, millä etäisyydellä se oli.Marraskuussa Lapissa nähtiin tulipallo, joka herätti paljon huomiota poikkeuksellisen kirkkautensa ja kovan äänensä takia. Kyseessä oli meteoriitti, jonka kappaleiden uskotaan pudonneen Pohjois-Lappiin.Ennen joulua nähtiin jälleen kirkas tulipallo, josta tehtiin havaintoja Kuusamosta Turun seudulle asti.