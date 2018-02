Kotimaa

Kolme pilkkijää tuli Venäjältä Suomen apajille – rajavartiosto tutkii valtionrajarikosta

Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo tutkivansa kolmen kalastajan epäiltyä luvatonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen, joka tapahtui Parikkalassa Etelä-Karjalassa lauantaina.Tapaus sattui päivällä Pyhäjärven jäällä. Rajavartioston partio havaitsi kolme kalastajaa pilkillä valtakunnan rajan läheisyydessä.Kalastajien epäillään ylittäneen rajan enimmillään noin 80 metrin matkan Venäjältä Suomen puolelle. Kun partio saapui tapahtumapaikalle, kalastajat palasivat Venäjän puolelle.Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta. Luvaton rajanylitys on tämän vuoden ensimmäinen Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella.Rajavartiosto on ollut tapaukseen liittyen yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun.